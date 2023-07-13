Mengintip Besaran Gaji di P&G

JAKARTA - Mengintip besaran gaji di P&G. Di mana besarannya bergantung pada masa kerja seseorang di perusahaan tersebut.

Artinya semakin lama bekerja di sana, maka semakin besar kemungkinannya mendapat gaji yang lebih besar (kenaikan gaji) dari awal bekerja.

Mengutip berbagai sumber, berikut daftar besaran gaji di P&G:

1. Operator Produksi : Rp4 Juta–8 juta

2. Staff : Rp4 Juta—8 Juta

3. Administrasi : Rp4 Juta—11 Juta

4. Staff Business Planning : Rp5 Juta—7 Juta

5. Management Trainee : Rp5,8 Juta—15 Juta

6. Akuntansi dan Keuangan : Rp6 Juta—11 Juta

7. Assistant Sales Manager : Rp7 Juta—9 Juta

8. Maintenance Staff : Rp7 Juta—10 Juta

9. Staff Produksi : Rp7 Juta—10 Juta

10. Corporate Planning : Rp7 Juta—11 Juta

11. Teknik : Rp7 Juta—11 Juta