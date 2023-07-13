Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berikut Daftar Password Keuangan yang Sering Digunakan, Buruan Cek dan Segera Ganti!

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |21:14 WIB
Berikut Daftar Password Keuangan yang Sering Digunakan, Buruan Cek dan Segera Ganti!
Daftar Password Keuangan yang Sering Digunakan. (Foto: Okezone.com/CyberArk)
A
A
A

JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang menggunakan kata sandi atau password yang sama. Padahal ini bisa menimbulkan resiko keamanan yang cukup serius.

Resiko menggunakan kata sandi atau password yang sama bisa menjadi sasaran pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pencuri identitas.

Kekuatan sandi atau password sebagai keamanan terdepan dalam menjaga akun menjadi hal penting tidak boleh di anggap remeh. Yang bisa diupayakan untuk menjaga keamanan password adalah membuat dengan sebedah mungkin atau yang susah ditebak oleh pihak manapun.

“Pernah kebayang ngga kalau password keuangan kamu sama dengan password orang lain? Jika sama dengan password-mu, buruan diganti ya! Jangan lupa untuk ubah password secara berkala demi keamanan akun keuanganmu,” tulis Instagram ojkindonesia, Kamis (13/7/2023).

Menurut laporan NordPass tahun 2022, berikut 10 password yang paling sering digunakan orang Indonesia.

1.123456

2.12345678

3.Password

4.12345

