Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Jadi Agen Asuransi Profesional? Jangan Lupa 7 Hal Ini

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |17:11 WIB
Mau Jadi Agen Asuransi Profesional? Jangan Lupa 7 Hal Ini
7 Hal yang Harus Diperhatikan Jadi Agen Asuransi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi agen asuransi yang dipercaya nasabah harus mengedepankan kode etik. Setidaknya ada 7 pedoman dasar agen asuransi profesional dari Million Dollar Round Table (MDRT).

"Untuk itu kita harus pegang teguh kode etik sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih baik," kata Presiden MDRT Peggy Tsai dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

MDRT sebagai wadah dari para profesional asuransi dari seluruh dunia, atau yang juga biasa disebut dengan The Premiere Association of Financial Professional atau Asosiasi Premier Profesional Finansial, harus dioptimalkan sebagai tempat belajar bagi para agen asuransi profesional untuk dapat melayani nasabah dengan lebih baik.

Berikut ini 7 pedoman dasar menjadi agen asuransi profesional:

1. Selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menjaga standar tertinggi kompetensi profesional dengan selalu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional.

3. Memegang teguh kepercayaan nasabah dengan menganggap semua informasi usaha dan pribadi yang berhubungan dengan nasabah adalah hal yang istimewa dan harus dijaga kerahasiaannya

4. Menginformasikan fakta yang diperlukan selengkap mungkin sehingga nasabah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh.

5. Menjaga perilaku dan sikap pribadi yang mencerminkan citra baik sebagai praktisi asuransi dan jasa keuangan serta sebagai anggota MDRT.

6. Memastikan bahwa setiap penggantian produk asuransi atau keuangan adalah demi manfaat bagi nasabah.

7. Menaati dan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat anggota menjalankan bisnis atau usaha.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement