Mau Jadi Agen Asuransi Profesional? Jangan Lupa 7 Hal Ini

7 Hal yang Harus Diperhatikan Jadi Agen Asuransi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Menjadi agen asuransi yang dipercaya nasabah harus mengedepankan kode etik. Setidaknya ada 7 pedoman dasar agen asuransi profesional dari Million Dollar Round Table (MDRT).

"Untuk itu kita harus pegang teguh kode etik sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih baik," kata Presiden MDRT Peggy Tsai dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

MDRT sebagai wadah dari para profesional asuransi dari seluruh dunia, atau yang juga biasa disebut dengan The Premiere Association of Financial Professional atau Asosiasi Premier Profesional Finansial, harus dioptimalkan sebagai tempat belajar bagi para agen asuransi profesional untuk dapat melayani nasabah dengan lebih baik.

Berikut ini 7 pedoman dasar menjadi agen asuransi profesional:

1. Selalu menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menjaga standar tertinggi kompetensi profesional dengan selalu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional.

3. Memegang teguh kepercayaan nasabah dengan menganggap semua informasi usaha dan pribadi yang berhubungan dengan nasabah adalah hal yang istimewa dan harus dijaga kerahasiaannya

4. Menginformasikan fakta yang diperlukan selengkap mungkin sehingga nasabah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh.

5. Menjaga perilaku dan sikap pribadi yang mencerminkan citra baik sebagai praktisi asuransi dan jasa keuangan serta sebagai anggota MDRT.

6. Memastikan bahwa setiap penggantian produk asuransi atau keuangan adalah demi manfaat bagi nasabah.

7. Menaati dan mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat anggota menjalankan bisnis atau usaha.