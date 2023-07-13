Viral! Bocah Ini Nangis Histeris Usai Buka Celengan, Syok Lihat Uang Tabungan Bukan Jutaan tapi...

JAKARTA - Video seorang bocah menangis usai buka celengannya viral di media sosial (medsos).

Terlihat dari video yang diunggah akun TikTok @wii_ dikutip Kamis (13/7/2023), bocah ini awalnya begitu senang saat akan membuka celengan.

Hal itu karena dia berharap nominal uang yang ditabung sudah banyak dan bisa dibelikan barang impian.

"Excited banget karena prediksinya pasti udah sejuta lebih," kata akun TikTok itu.

Sang bocah pun masih tersenyum bahagia saat melihat celengannya sedang dibuka.

Saat ditanya apa yang ingin dibeli jika celengan itu sudah dibuka, bocah ini mengaku masih bingung.

"Bingung mau beli apa. Tapi uangnya harus dibelikan," ucapnya.