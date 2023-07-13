4 Cara Mencetak Kartu BPJS Kesehatan Secara Online

JAKARTA – Empat cara mencetak kartu BPJS Kesehatan secara online perlu diketahui.

Hal ini agar peserta mendapatkan berbagai program jaminan asuransi BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:

Sehingga calon peserta harus mendaftarkan diri, baik secara online ataupun offline.

Calon peserta tidak perlu mengantre di kantor BPJS jika melakukan pendaftaran secara online dan tidak menghabiskan banyak waktu.

BACA JUGA:

Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui JKN Mobile. Setelah terdaftar, peserta biasanya akan mendapatkan kartu anggota nonfisik berupa file.

Walaupun tidak diwajibkan untuk mencetak kartu BPJS dalam bentuk fisik, namun kepemilikan kartu fisik dapat mempermudah peserta ketika akan berobat ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

Selain itu, pemerintah membagi peserta BPJS ke dalam beberapa kategori agar program BPJS berjalan dengan baik.

Tidak hanya seluruh penduduk Indonesia yang diwajibkan menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS, orang asing yang telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan membayar iuran juga termasuk.