Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Kembali Meriah Usai Data Inflasi AS Kecil

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:27 WIB
Wall Street Kembali Meriah Usai Data Inflasi AS Kecil
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (14/7/2023) waktu setempat.

Tercatat Nasdaq naik lebih dari 1% untuk hari kedua berturut-turut. Hal itu karena data menunjukkan kenaikan tahunan inflasi produsen AS adalah yang terkecil dalam hampir tiga tahun.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 47,71 poin, atau 0,14%, menjadi 34.395,14, S&P 500 (SPX) naik 37,88 poin, atau 0,85%, menjadi 4.510,04 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 219,61 poin, atau 1,58%, menjadi 14.138,57.

Data tersebut memberikan lebih banyak bukti bahwa tekanan inflasi mereda.

Laporan CPI pada hari Rabu menunjukkan harga konsumen AS mencatat kenaikan tahunan terkecil mereka dalam lebih dari dua tahun.

 BACA JUGA:

Laporan tersebut telah membantu mendukung pandangan bahwa Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga setelah kenaikan suku bunga 25 basis poin yang diharapkan akhir bulan ini.

Dalam 12 bulan hingga Juni, indeks harga produsen naik 0,1%. Itu adalah kenaikan tahun-ke-tahun terkecil sejak Agustus 2020 dan mengikuti kenaikan 0,9% di bulan Mei.

Saham terkait teknologi memberikan dukungan terbesar bagi S&P 500, dan indeks saham yang berfokus pada teknologi termasuk megacaps (.NYFANG) naik 2,7% dan mencatat rekor penutupan tertinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nasdaq Bursa BEI saham Wall Street
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement