Wall Street Kembali Meriah Usai Data Inflasi AS Kecil

JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (14/7/2023) waktu setempat.

Tercatat Nasdaq naik lebih dari 1% untuk hari kedua berturut-turut. Hal itu karena data menunjukkan kenaikan tahunan inflasi produsen AS adalah yang terkecil dalam hampir tiga tahun.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 47,71 poin, atau 0,14%, menjadi 34.395,14, S&P 500 (SPX) naik 37,88 poin, atau 0,85%, menjadi 4.510,04 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 219,61 poin, atau 1,58%, menjadi 14.138,57.

Data tersebut memberikan lebih banyak bukti bahwa tekanan inflasi mereda.

Laporan CPI pada hari Rabu menunjukkan harga konsumen AS mencatat kenaikan tahunan terkecil mereka dalam lebih dari dua tahun.

Laporan tersebut telah membantu mendukung pandangan bahwa Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga setelah kenaikan suku bunga 25 basis poin yang diharapkan akhir bulan ini.

Dalam 12 bulan hingga Juni, indeks harga produsen naik 0,1%. Itu adalah kenaikan tahun-ke-tahun terkecil sejak Agustus 2020 dan mengikuti kenaikan 0,9% di bulan Mei.

Saham terkait teknologi memberikan dukungan terbesar bagi S&P 500, dan indeks saham yang berfokus pada teknologi termasuk megacaps (.NYFANG) naik 2,7% dan mencatat rekor penutupan tertinggi.