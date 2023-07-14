Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Komisaris Independen Bank Raya (AGRO) Mundur, Kenapa?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:29 WIB
Komisaris Independen Bank Raya (AGRO) Mundur, Kenapa?
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Komisaris Independen PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) Rina Sa'adah resmi mengundurkan diri dari anggota Dewan Komisaris.

Pengunduran diri diumumkan melalui keterbukaan informasi pada Rabu, 12 Juli 2023. Rina sebelumnya telah menyampaikan surat mundurnya sejak Senin, 10 Juli 2023.

 BACA JUGA:

"Terkait pengunduran diri ini, perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam POJK 33/2014," kata Manajemen AGRO di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (14/7/2023).

Perseroan memastikan pengunduran diri tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perseroan.

 BACA JUGA:

Bank Raya juga akan mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33/2014 terkait aturan direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.

Saat ini Rina Sa'adah masih menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Tani HKTI dan Wakil Ketua NU Care-LAZIZNU Pusat.

