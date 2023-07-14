Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Elnusa (ELSA) Hentikan Penawaran Sukuk Rp800 Miliar

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:15 WIB
Elnusa (ELSA) Hentikan Penawaran Sukuk Rp800 Miliar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) menghentikan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah I tahap I tahun 2022 sebesar Rp800 miliar.

Dilansir dari Harian Neraca, Perseroan memutuskan untuk menghentikan PUB I Sukuk sebesar Rp1,5 triliun yang efektif pada 5 Agustus 2020.

 BACA JUGA:

Sepanjang penawaran, ELSA telah menghimpun dana sebesar Rp700 miliar, sementara sisanya Rp800 miliar dihentikan.

Sehubung dengan PUB I Sukuk Rp1,5 triliun, dengan ini PT Elnusa Tbk. menyampaikan informasi penghentian PUB I Sukuk. ELSA telah berhasil menerbitkan sukuk Rp700 miliar dan sisa target dana Rp800 miliar.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, ELSA menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I Tahap I 2020 (Sukuk) senilai Rp700 miliar untuk jangka waktu 5 tahun dengan cicilan imbal hasil ijarah sebesar 9% per tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135/ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement