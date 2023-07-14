Elnusa (ELSA) Hentikan Penawaran Sukuk Rp800 Miliar

JAKARTA - PT Elnusa Tbk (ELSA) menghentikan penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah I tahap I tahun 2022 sebesar Rp800 miliar.

Dilansir dari Harian Neraca, Perseroan memutuskan untuk menghentikan PUB I Sukuk sebesar Rp1,5 triliun yang efektif pada 5 Agustus 2020.

Sepanjang penawaran, ELSA telah menghimpun dana sebesar Rp700 miliar, sementara sisanya Rp800 miliar dihentikan.

Sehubung dengan PUB I Sukuk Rp1,5 triliun, dengan ini PT Elnusa Tbk. menyampaikan informasi penghentian PUB I Sukuk. ELSA telah berhasil menerbitkan sukuk Rp700 miliar dan sisa target dana Rp800 miliar.

Sebelumnya, ELSA menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I Tahap I 2020 (Sukuk) senilai Rp700 miliar untuk jangka waktu 5 tahun dengan cicilan imbal hasil ijarah sebesar 9% per tahun.