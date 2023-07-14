Sinar Eka Selaras Bakal IPO, Incar Dana Rp425,37 Miliar

JAKARTA - PT Sinar Eka Selaras Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan telah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 26 Juli 2023 mendatang. Adapun, harga yang ditetapkan perseroan sebesar Rp370-Rp410 per saham.

“Jumlah penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp425,37 miliar,” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (14/7/2023).

Selain itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,12 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.