IHSG Ditutup Menguat ke 6.869 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 59,35 poin atau 0,87% ke level 6.869,57 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Jumat (14/7/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG terdapat 305 saham menguat, 209 saham melemah dan 217 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 18,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,75% ke 964,086, indeks JII menguat 0,18% ke 557,576, indeks IDX30 menguat 0,83% ke 500,823 dan indeks MNC36 menguat 0,54% ke 366,606.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 1,57%, non siklikal 0,34%, siklikal 0,43%, kesehatan 0,69%, keuangan 0,42%, properti 1,48%, teknologi 2,79%, infrastruktur 0,87%, transportasi 0,13%. Sedangkan yang melemah hanya bahan baku 0,07% dan industri 0,06%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 9,76% di Rp270, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) naik 8,93% di Rp244 dan PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) menguat 7,55% di Rp1710.