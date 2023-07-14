Siapkan Desain Bus dan Truk Listrik, VKTR Gandeng ITB

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) menyiapkan bus dan truk listrik untuk diproduksi. Untuk desainnya, VKTR menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kendaraan listrik, khususnya bus dan truk listrik, merupakan bagian dari masa depan yang ramah lingkungan. Desain yang modern, dinamis, dan futuristik diperlukan, tetapi tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan. Kami yakin bersama ITB, kami mampu mewujudkannya," ujar Direktur Utama VKTR, Gilarsi W Setijono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Gilarsi menambahkan bahwa desain bus dan truk listrik memerlukan persiapan dan riset yang matang, serta komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, termasuk pihak karoseri.

Sebagai contoh, bus listrik memiliki baterai dengan bobot yang lebih berat, sehingga desainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan karoseri dalam membangun bodi kendaraan.

Kerja sama VKTR dengan ITB ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk membuka House of Design di Gedung Science and Techno Park (STP) Ganesha, Institut Teknologi Bandung (ITB), di Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya, VKTR telah melakukan ekspansi dengan mengembangkan fasilitas pabrik perakitan unit bus dan truk listrik di Magelang, Jawa Tengah. Fasilitas produksi ini merupakan hasil kerja sama antara VKTR dan Tri Sakti, melalui perusahaan patungan PT VKTR Sakti Industries.

"Kami berharap House of Design ini dapat menghasilkan desain yang tidak hanya bernilai estetik, tetapi juga mengadopsi teknologi aerodinamis tingkat tinggi agar bodi kendaraan yang dihasilkan dapat menghemat energi," tambah Gilarsi.