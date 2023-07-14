Menteri ESDM Minta Vale Indonesia Beri Diskon Harga Saham Divestasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Vale Indonesia untuk memberikan diskon harga saham yang akan di divestasikan kepada PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Sebagaimana diketahui, perusahaan berkode emiten INCO itu wajib mendivestasikan sahamnya untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Akan tetapi Arifin mengungkapkan bahwa sejatinya soal harga divetasi ini merupakan kesepakatan bisnis antara Vale dengan MIND ID.

"Ini kan business to business, nah sesudah disepakati nanti juga Vale katanya menyiapkan offer untuk yang dia divestasikan itu memang dia akan memberikan yang lebih baik buat MIND ID. Nanti kalaupun pake harga pasar tapi tetep ada diskonya, kalau replacement cost itu kesepakatan dua pihak," tutur Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Dalam kesempatan itu Arifin juga menuturkan bahwa pada Juli 2023 ini, pemerintah akan mengumumkan proses divestasi tersebut dilaksanakan atau tidaknya. Menurutnya, kedua belah pihak tinggal menemukan solusi terbaik seperti apa yang sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang dirugikan.