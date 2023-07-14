Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menteri ESDM Minta Vale Indonesia Beri Diskon Harga Saham Divestasi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:44 WIB
Menteri ESDM Minta Vale Indonesia Beri Diskon Harga Saham Divestasi
Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Vale Indonesia untuk memberikan diskon harga saham yang akan di divestasikan kepada PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Sebagaimana diketahui, perusahaan berkode emiten INCO itu wajib mendivestasikan sahamnya untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Akan tetapi Arifin mengungkapkan bahwa sejatinya soal harga divetasi ini merupakan kesepakatan bisnis antara Vale dengan MIND ID.

"Ini kan business to business, nah sesudah disepakati nanti juga Vale katanya menyiapkan offer untuk yang dia divestasikan itu memang dia akan memberikan yang lebih baik buat MIND ID. Nanti kalaupun pake harga pasar tapi tetep ada diskonya, kalau replacement cost itu kesepakatan dua pihak," tutur Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Dalam kesempatan itu Arifin juga menuturkan bahwa pada Juli 2023 ini, pemerintah akan mengumumkan proses divestasi tersebut dilaksanakan atau tidaknya. Menurutnya, kedua belah pihak tinggal menemukan solusi terbaik seperti apa yang sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang dirugikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910/purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645/ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178932/ihsg_menguat-es62_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.294 Jelang Akhir Pekan, Saham-Saham Ini Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178698/laporan_keuangan-wo75_large.jpg
Unilever Indonesia (UNVR) Raup Laba Bersih Rp1,2 Triliun, Naik 117 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178676/ihsg_menguat-W1PH_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.198, Saham UNVR hingga PGAS Pimpin Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177894/ihsg_menguat-yG2h_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.988 Tepat 1 Tahun Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement