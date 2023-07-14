Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Melesat setelah Dolar AS Sentuh Level Terendah Sejak April 2022

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:03 WIB
Harga Emas Melesat setelah Dolar AS Sentuh Level Terendah Sejak April 2022
Harga Emas Naik Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas menguat di akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Kenaikan ini memperpanjang keuntungan dalam tiga sesi berturut-turut.

Harga emas naik karena dolar merosot ke level terendah sejak April 2022 di tengah penurunan inflasi AS yang membuat ekspektasi Federal Reserve mendekati akhir pengetatan moneternya.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange naik USD2,10 atau 0,11% menjadi USD1.963,80 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.968,50 dan terendah di USD1.956,60 dolar AS.

Dolar menurun karena penurunan inflasi AS mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sekali lagi tahun ini, mengikis keunggulan imbal hasil greenback atas rekan-rekannya.

Terhadap sekeranjang enam mata uang, indeks dolar turun 0,8% menjadi 99,738, setelah turun sebelumnya ke 99,767, palung baru 15 bulan. Indeks dolar menuju penurunan mingguan terbesarnya pada tahun 2023.

Departemen Tenaga Kerja AS mencatat bahwa indeks harga produsen (IHP) AS naik tipis 0,1% bulan ke bulan pada Juni, di bawah perkiraan kenaikan 0,2%.

IHP AS atau pengukur inflasi utama yang melacak perubahan rata-rata harga yang dibayarkan bisnis kepada pemasok, telah menurun selama 12 bulan berturut-turut.

Perlambatan inflasi grosir AS, bersama dengan penurunan indeks harga konsumen (IHK) yang dilaporkan pada Rabu (12/7/2023), menunjukkan perlambatan inflasi AS, meningkatkan ekspektasi pasar bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve mungkin akan segera berakhir dan menjatuhkan dolar AS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/622/3179362/harga_emas-VGOY_large.jpg
Siap-Siap, Harga Emas Naik Jadi Rp2,4 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178928/harga_emas_antam-ZKrq_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Naik Rp33.000 Jadi Rp2.354.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178674/emas_antam-TjQG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp16.000, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/622/3178414/emas_antam-8IFi_large.jpg
Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini Anjlok Rp177.000! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178169/emas_antam-Pn1F_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp72.000, Dekati Rekor Tertinggi Rp2,5 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177886/emas_antam-FDGv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi Rp13.000 Jadi Rp2.415.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement