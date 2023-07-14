Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera sampai Jambi Tersambung di 2024

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:59 WIB
Tol Trans Sumatera sampai Jambi Tersambung di 2024
Tol Trans Sumatera Tersambung sampai Jambi di 2024. (Foto: Okezone.com/Hutama Karya)
JAKARTA - Kementerian BUMN meyakini ruas utama Tol Trans Sumatera-Jambi tersambung pada akhir 2024. Tahap 1 dan 2 pembangunan Tol Trans Sumatera-Jambi dapat diselesaikan hingga akhir 2024. Sementara untuk proses lanjutannya, akan dilakukan pada pemerintahan mendatang.

"Kalau tahap 1 dan 2 ke Jambi itu sampai 2024 akhir, yang ketiga dan keempat itu pemerintahan baru," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Ruas utama yang menjadi prioritas adalah Pekan Baru ke Medan. Selain itu, akan ada beberapa jalan tol sayap di Padang.

PT Hutama Karya atau HK (Persero) masih terus ditugaskan untuk membangun ruas Betung-Jambi. Kartika berharap hal ini dapat diselesaikan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo pada akhir 2024.

"Jadi harapannya Pak Presiden, nanti akhir 2024 bisa tulangnya itu, dari Bakauheni sampai Jambi," kata Kartiko.

Terkait dengan pembiayaan, Kartika menyebutkan bahwa untuk pembangunan tahap 1 dan 2 masih dibutuhkan dana sebesar Rp30 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan jika pendanaan ini melalui availability payment atau skema pembangunan infrastruktur dengan cara bekerjasama dengan swasta.

"Kalau tahap satu dan dua yang sudah dihitung, kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp30 triliun lagi. Tapi sisanya tidak harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availibility payment (AP)," katanya.

