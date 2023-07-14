Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kinerja Dunia Usaha Naik pada Triwulan II-2023, Begini Datanya

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:28 WIB
Kinerja Dunia Usaha Naik pada Triwulan II-2023, Begini Datanya
Ilustrasi kinerja usaha meningkat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat pada triwulan II 2023.

Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 16,62%, lebih tinggi dari SBT pada triwulan I 2023 sebesar 11,05%.

 BACA JUGA:

"Peningkatan kinerja kegiatan usaha terjadi pada mayoritas Lapangan Usaha (LU), terutama pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring dengan pola historis musim panen tanaman bahan makanan (tabama) dan hortikultura dan LU Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan aktivitas industri dan kapasitas penyimpanan yang mendukung," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Selain itu, kinerja LU Konstruksi juga terindikasi meningkat sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek domestik.

 BACA JUGA:

LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1444 H.

"Sejalan dengan perkembangan kegiatan dunia usaha, kapasitas produksi terpakai pada triwulan II 2023 tercatat sebesar 74,88%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan I 2023 sebesar 72,33%," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178997/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-EyIY_large.jpg
BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178561/gubernur_bank_indonesia-MGnB_large.JPG
Bos BI Minta Bank Turunkan Suku Bunga: Ikan Sepat, Ikan Gabus, Semakin Cepat Semakin Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178554/bank_indonesia-47JR_large.jpg
BI Minta Perbankan Percepat Transmisi Pelonggaran Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178533/gubernur_bank_indonesia-SyZd_large.jpeg
Kredit Perbankan Melambat, BI Soroti Dana Belum Cair Rp2.374 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178509/perry-5ocW_large.png
BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement