Pesawat Lion Air Rute Makassar-Surabaya Putar Balik Sempat Mengudara 37 Menit, Kenapa?

JAKARTA - Maskapai penerbangan Lion Air bernomor JT-803 rute Makassar-Surabaya mengalami gagal terbang pada Rabu, 12 Juli 2023.

Di mana kejadian ini setelah pesawat mengudara selama 37 menit lantaran mengalami gangguan pada salah satu komponennya.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menjelaskan bahwa pesawat ini membawa 110 penumpang serta tujuh awak pesawat. Pesawat ini lepas landas pada pukul 19.53 WITA.

Namun, setelah 37 menit mengudara di ketinggian 28.000 kaki, pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base).

Danang menjelaskan, keputusan tersebut diambil oleh pilot berdasarkan indikator yang muncul pada kokpit yang menunjukkan kemungkinan adanya gangguan pada salah satu komponen tertentu.

Dia mengatakan keputusan tersebut diambil pilot setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur dan tetap berpegang pada prinsip bahwa keputusan harus didasarkan pada keselamatan dan kenyamanan penumpang.