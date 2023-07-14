Indonesia Peringkat 5 dengan Perusahaan Startup Terbanyak di Dunia

JAKARTA - Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbayak di dunia.

"Kita sekarang masuk ke peringkat 5 di dunia jumlah startup yang paling banyak," ungkap Ketua Umum IDIEC, M. Tesar Sandikapura dalam siaran New Power Breakfast di IDX Channel, Jumat (14/7/2023).

Dia menambahkan, kualitas startup di Indonesia juga dalam kondisi yang cukup baik.

Hal itu karena rata-rata startup di Indonesia sudah mendapatkan pendanaan dari modal ventura.

"Dan hampir puluhan atau belasan sudah masuk ke unicorn, jadi bisa dibilang startup kita tidak buruk lah di mata global," ujarnya.

Meskipun begitu menurutnya startup di Tanah Air masih kurang variatif, sebab hanya berkutat di tiga sektor yakni e-commerce, fintech dan red healing.