Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Peringkat 5 dengan Perusahaan Startup Terbanyak di Dunia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:05 WIB
Indonesia Peringkat 5 dengan Perusahaan <i>Startup</i> Terbanyak di Dunia
Ilustrasi bisnis. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbayak di dunia.

"Kita sekarang masuk ke peringkat 5 di dunia jumlah startup yang paling banyak," ungkap Ketua Umum IDIEC, M. Tesar Sandikapura dalam siaran New Power Breakfast di IDX Channel, Jumat (14/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, kualitas startup di Indonesia juga dalam kondisi yang cukup baik.

Hal itu karena rata-rata startup di Indonesia sudah mendapatkan pendanaan dari modal ventura.

 BACA JUGA:

"Dan hampir puluhan atau belasan sudah masuk ke unicorn, jadi bisa dibilang startup kita tidak buruk lah di mata global," ujarnya.

Meskipun begitu menurutnya startup di Tanah Air masih kurang variatif, sebab hanya berkutat di tiga sektor yakni e-commerce, fintech dan red healing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement