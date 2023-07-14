Pepatah Jokowi di Depan Menlu Asean: Menang Tanpo Ngasorake

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebuah pepatah pada acara forum pertemuan menteri luar negeri ASEAN yang di gelar di Jakarta pada pagi hari ini, Jumat (14/7/2023).

"Ada sebuah pepatah di Indonesia yaitu menang tanpo ngasorake yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain tanpa mengalahkan yang lain," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden siang ini.

"Untuk itu saya mengajak semuanya marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpo ngasorake," tambahnya.