Kenapa Orang Madura Banyak yang Buka Warung Madura?

JAKARTA - Kenapa orang Madura banyak yang buka warung Madura? Warung Madura sendiri adalah warung yang merupakan toko kelontong atau serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok.

Beberapa contoh barang yang di jual di toko ini adalah makanan kering, produk susu, produk segar, produk kemasan, dan produk kebersihan, dsb.

Warung ini cukup mudah untuk ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak jarang juga warung ini menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lebih mudah dijangkau dan menawarkan barang-barang dengan harga yang tergolong lebih terjangkau.

Pemilik dari warung ini sebenarnya cukup beragam, tidak hanya orang madura. Dengan lokasi dari Warung Madura ini yang cukup beragam membuat pemilik dari Warung Madura ini juga tidaklah hanya orang Madura.

Judil Adiningrat yang merupakan Ketua Keluarga Madura Yogyakarta (YMK), mengatakan selain berjualan sate, perantau asal Madura cukup banyak yang memilih membuka usaha warung kelontong.