Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Orang Madura Banyak yang Buka Warung Madura?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:02 WIB
Kenapa Orang Madura Banyak yang Buka Warung Madura?
Warung Madura (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa orang Madura banyak yang buka warung Madura? Warung Madura sendiri adalah warung yang merupakan toko kelontong atau serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok.

Beberapa contoh barang yang di jual di toko ini adalah makanan kering, produk susu, produk segar, produk kemasan, dan produk kebersihan, dsb.

Warung ini cukup mudah untuk ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak jarang juga warung ini menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lebih mudah dijangkau dan menawarkan barang-barang dengan harga yang tergolong lebih terjangkau.

Pemilik dari warung ini sebenarnya cukup beragam, tidak hanya orang madura. Dengan lokasi dari Warung Madura ini yang cukup beragam membuat pemilik dari Warung Madura ini juga tidaklah hanya orang Madura.

Judil Adiningrat yang merupakan Ketua Keluarga Madura Yogyakarta (YMK), mengatakan selain berjualan sate, perantau asal Madura cukup banyak yang memilih membuka usaha warung kelontong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/622/3142789/perbedaan_diskon_dan_cashback-Xz8S_large.jpg
Apa Beda Cashback dan Diskon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141522/bisnis_jes_no_limit-MKo7_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141231/bisnis_jennifer_coppen-e5sd_large.jpg
Daftar Bisnis Milik Jennifer Coppen, dari Skincare hingga Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140625/jonatan_christie_dan_istri-vdDw_large.jpg
2 Bisnis Milik Pebulutangkis Jonatan Christie dan Shania Junianatha, Salah Satunya Telah Dirintis Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140623/cinta_laura-sTrl_large.jpg
Deretan Bisnis yang Ternyata Milik Cinta Laura, Sudah Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/455/3140316/syahrini-jSmf_large.jpg
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement