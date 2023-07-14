Intip Fasilitas Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim

JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) selaku kontraktor pelaksana pembangunan stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung melaporkan saat ini progres pembangunan stasiun halim sudah mencapai 96,8%.

WEGE menargetkan pembangunan stasiun Halim ini selesai pada Juli 2023. Saat ini kontraktor sedang mempercepat penyelesaian pekerjaan arsitektur yaitu Finishing Walkway, langit-langit dan fasad serta pekerjaan mekanikal, elektrical dan plumbing.

Stasiun KCJB ini dilengkapi dengan fasilitas eskalator sebayak 13 buah dan lift sebanyak delapan buah untuk tiga lantai. Di mana di lantai satu terdapat area parkir dan pintu masuk penumpang, serta loket tiket.

Kemudian untuk lantai dua digunakan sebagai ruang tunggu penumpang dan juga terdapat beberapa area komersial yang akan diisi oleh tenant dan lantai tiga untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

Pada area waiting hall di lantai dua stasiun, pengerjaan planter box dan perapihan ceiling. Lantai di area ini menggunakan homogenous tile serta langit langit menggunakan metal ceiling baffle berwarna gradasi dari coklat ke putih.