INA Kantongi Investasi Rp400 Triliun Bangun Infrastruktur hingga Energi

JAKARTA - Indonesia Investment Authority (INA) mengantongi kesepakatan investasi sebesar USD25 miliar atau setara Rp400 triliun. Investasi tersebut akan disalurkan di empat industri strategis.

Empat industri yang dimaksud di antaranya infrastruktur, kesehatan, digital, dan energi.

"Kami sudah tandatangan investasi di Indonesia lebih dari USD25 miliar atau Rp400 triliun yang akan disalurkan di empat industri utama, infrastruktur, kesehatan, digital, dan energi," ujar Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah, ditulis Jumat (14/7/2023).

Ridha berharap nilai investasi yang sudah disepakati dengan beberapa investor itu dapat membantu perkembangan atau mendorong kemajuan Indonesia.

"Kami berharap kami dapat membantu perkembangan kemajuan Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai pihak, memberikan alternatif pembiayaan yang diharapkan bisa mendatangkan modal dan keahlian dunia," katanya.

INA adalah lembaga investasi sui generis dan melakukan investasi dengan ko-investasi dengan mitra investor, baik dalam maupun luar negeri. Tujuan investasi Sovereign Wealth Fund (SWF) asli Indonesia itu yakni mengelola aset domestik yang dianggap perlu untuk dilakukan pembangunan di dalam negeri.