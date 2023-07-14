Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp105,4 Triliun per Juni 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:13 WIB
Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp105,4 Triliun per Juni 2023
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dinamika penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Semester I-2023, perlu adanya penyesuaian target penyaluran KUR di tahun 2023.

“Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan subsidi KUR secara bertahap di tahun 2023 dan tahun 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Bertajuk Evaluasi Penyaluran KUR Semester I dan Optimalisasi KUR Semester II Tahun 2023, Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyaluran KUR selama semester I dan proyeksi pemenuhan target di Semester II tahun 2023.

Fokus utama pembahasan adalah menjaga kualitas penyaluran KUR dan kepastian proses bisnis penyaluran KUR dengan mempercepat penetapan regulasi yang dibutuhkan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas upaya penyempurnaan Permenko 1 Tahun 2023 untuk mempertegas penerjemahan dan memperjelas aturan pelaksanaan penyaluran KUR. Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut, penyaluran KUR makin kredibel dan tepat sasaran.

Halaman:
1 2
