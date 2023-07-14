Pesawat Batik Air Rute Balikpapan-Jakarta Delay Berjam-jam, Penumpang Protes

JAKARTA - Sejumlah penumpang maskapai penerbangan Batik Air bernomor ID 6259 rute Balikpapan-Jakarta mengalami delay selama berjam-jam.

Bahkan penumpang juga belum menerima soal keberangkatan lebih lanjut.

BACA JUGA:

Haykel Widiasmoko salah seorang penumpang menjelaskan bahwa seharusnya maskapai tersebut berangkat pukul 11.55 WITA dari Balikpapan menuju Jakarta.

Akan tetapi ketika akan melakukan boarding sesuai jadwal pada pukul 11.25 WITA, ternyata bukan penerbangannya.

"Jadi jadwal kan seharusnya jam 11.55 WITA harusnya sudah berangkat dari Balikpapan menuju langsung ke Jakarta, tapi tadi pas jam boarding itu jam 11.25 WITA. Dan ternyata itu bukan boarding untuk pesawat penerbangan yang saya ID 6259, melainkan boarding pesawat batik air ID6251 yang seharusnya berangkat jam 10.00 WITA," kata Heykal kepada MNC Portal, Jumat (14/7/2023).

BACA JUGA:

Heykal pun bertanya-tanya kenapa jam boarding pesawat yang ia tumpangi belum tersedia. Pasalnya, tak ada informasi apapun terkait delay tersebut.

"Kita kan nggak tahu kita boarding sesuai jam tapi tidak ada info apa apa kok tiba-tiba ini bukan pesawat bapak, pesawat bapak belum ada kata petugas," kata Heykal.

"Ini kan pesawat yang kita boarding?," tanya Heykal.

"Iya pak pesawat ini untuk delay yang jam 10.00 WITA. Pesawat bapak belum ada," kaya Heykal menceritakan kejadian yang dialaminya.