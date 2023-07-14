Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Proyeksi Ekonomi Digital Tembus Rp1.950 Triliun di 2025

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:24 WIB
OJK Proyeksi Ekonomi Digital Tembus Rp1.950 Triliun di 2025
Potensi ekonomi digital (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi nilai ekonomi digital mencapai USD130 miliar setara dengan Rp1.950 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000 pada tahun 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W Budiawan mengatakan bahwa saat ini kontribusi sektor e-commerce Indonesia telah mencapai USD59 milliar.

"Atau setara dengan 80% ekonomi digital di Indonesia. Bahkan, 2 tahun lagi kita akan masuk ke angka USD130 miliar," kata dalam acara peluncuran riset EY dan AFPI berjudul Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia, di Plataran Senayan Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Bambang mengatakan potensi tersebut lantaran adanya dorongan akselerasi ekonomi digital di Indonesia berbagai inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

Dan juga dari bonus demografi penduduk, stratifikasi penduduknya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa dengan internet atau literasi internet yang tembus 216 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176/keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390/aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852/ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121885/kowani-XkDH_large.jpg
Wujudkan Asta Cita, Kowani Kawal Penguatan Ekonomi Digital hingga Pemberdayaan Perempuan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/622/3117222/visa-BmUO_large.jpg
Bayar Uang Tunai Makin Ditinggalkan, Kini Masyarakat RI Lebih Suka Cashless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/320/3110659/ekonomi_indonesia-zynk_large.jpg
Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement