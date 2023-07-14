OJK Proyeksi Ekonomi Digital Tembus Rp1.950 Triliun di 2025

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksi nilai ekonomi digital mencapai USD130 miliar setara dengan Rp1.950 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000 pada tahun 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W Budiawan mengatakan bahwa saat ini kontribusi sektor e-commerce Indonesia telah mencapai USD59 milliar.

"Atau setara dengan 80% ekonomi digital di Indonesia. Bahkan, 2 tahun lagi kita akan masuk ke angka USD130 miliar," kata dalam acara peluncuran riset EY dan AFPI berjudul Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia, di Plataran Senayan Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Bambang mengatakan potensi tersebut lantaran adanya dorongan akselerasi ekonomi digital di Indonesia berbagai inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.

Dan juga dari bonus demografi penduduk, stratifikasi penduduknya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa dengan internet atau literasi internet yang tembus 216 juta.