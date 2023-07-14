Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Pengajuan Insentif Motor Listrik Baru 5.000 Unit, Masih Jauh dari Target!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:33 WIB
Realisasi Pengajuan Insentif Motor Listrik Baru 5.000 Unit, Masih Jauh dari Target!
Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan kalau hingga kini realisasi pengajuan konversi motor listrik dengan insentif baru 5.000 unit.

Padahal Kementerian ESDM memiliki target untuk melakukan konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik sebanyak 50 ribu unit pada tahun 2023 dan 150 ribu unit di tahun 2024.

"Permintaan yang di sektor kita (konversi) masih 5.000 (unit)," kata Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Namun demikian dirinya mengaku optimis target tersebut bisa tercapai di tahun ini.

"(Tentu kita) do our best," sambungnya.

Oleh sebab itu, Arifin mendukung adanya perluasan penerimaan insentif bagi masyarakat yang ingin mengkonversi motornya.

"Kami makin suka itu (perubahan persyaratan)," tukasnya.

Di kesempatan sebelumnya, Arifin pun telah menegaskan bahwa subsidi sebesar Rp7 juta bagi pembelian motor listrik baru ataupun konversi bertujuan mendongkrak demand di Indoneisa.

