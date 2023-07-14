Cek Bandara Milik Orang Terkaya RI, Menhub Upayakan Penerbangan Umrah Tahun Depan

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengecek bandara milik orang terkaya di Indonesia. Bandara yang dimaksud adalah Bandara Dhoho Kediri, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bandara Dhoho yang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) besutan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang dimiliki oleh Susilo Wonowidjojo. Susilo merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Saat mengecek Bandara Dhoho, Menhub akan mengupayakan bisa dilakukan penerbangan umrah dan haji. Untuk penerbangan umrah ditargetkan pada tahun depan.

“Kami akan mulai koordinasi dengan pihak GACA (General Authority of Civil Aviation) atau Dirjen Perhubungan Udara Arab Saudi. Kalau ini disetujui pihak GACA, maka minimal kita akan buka penerbangan umrah,” ujar Menhub usai melakukan kunjungan bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana ke Bandara Dhoho Kediri, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Jumat (14/7/2023).

Menhub pun menyarankan untuk menambah fasilitas di sekitar bandara seperti hotel dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kami ingin memberikan suatu kualifikasi di bandara ini dengan fasilitas yang lengkap. Kami juga mohon dukungan Bupati Kediri untuk mulai mensosialisasikan bandara ini dan rencana pembukaan penerbangan umroh,” ucap Menhub.

Menhub menjelaskan, terus melakukan pembahasan dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak PT Gudang Garam sebagai pihak yang mendanai dan membangun Bandara Kediri agar penyelesaian pembangunannya dapat dilakukan sesuai dengan target dan dapat segera dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Kediri dan sekitarnya.

“Hari ini saya keliling melihat Bandara Kediri dari udara dan saya melihat pekerjaan yang dilakukan sangat serius mulai dari penataan tata air, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada Gudang Garam, WIKA, dan Bupati Kediri dan pihak lainnya yang turut mendukung pembangunan bandara ini, ” tutur Menhub.

Menhub menyebut, nantinya bandara ini akan memberikan daya saing bagi daerah Jawa Timur karena berlokasi strategis dan ada sebanyak 7 kabupaten di sekitarnya.

“Terlebih dengan adanya pembangunan jalan tol yang juga menjadi proyek strategi nasional di Kediri, ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan wisata baru,” kata Menhub.