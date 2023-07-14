Kebutuhan Pembiayaan UMKM Diprediksi Rp4.300 Triliun pada 2026

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat kebutuhan pembiayaan UMKM di Indonesia mencapai Rp4.300 triliun pada tahun 2026.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko berdasarkan riset yang diluncurkan oleh AFPI danEY Parthenon Indonesia tentang Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia.

Sunu mengatakan bahwa kebutuhan pembiayaan tersebut masih jauh dengan kemampuan suplai saat ini sebesar Rp1.900 triliun.

Artinya, masih terdapat selisih Rp 2.400 triliun total pembiayaan sektor UMKM. Sehingga pda sektor ini diprediksi memiliki pertumbuhan kurang lebih 7 persen dari periode 2022 hingga 2026.

"Hal ini menyebabkan selisih pembiayaan juga bertumbuh dengan laju CAGR ~7%, sehingga gap akan terus melebar dikarenakan laju pertumbuhannya yang masih positif," katanya acara peluncuran riset EY dan AFPI berjudul Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia, di Plataran Senayan Jakarta, Jumat (14/7/2023).