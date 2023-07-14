Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pedagang Ngeluh Harga Ayam dan Telur Masih Mahal

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:39 WIB
Pedagang <i>Ngeluh</i> Harga Ayam dan Telur Masih Mahal
Harga Ayam dan Telor Naik (Foto: MPI)
JAKARTA - Harga ayam potong dan telur masih mengalami kenaikan hingga pertengahan Juli 2023 ini. Sejumlah pedagang ayam dan telur mengeluhkan sepinya pembelian lantaran harga dagangannya belum stabil.

Seperti pedagang ayam dan telur di Pasar Kramat Jati, Rodiah (53) menyampaikan harga ayam potong dijual dengan harga Rp50 ribu per kilogram dan Rp35 ribu per ekor untuk ukuran di bawahnya. Sedangkan untuk telur ayam, Rodiah menuturkan dijual dengan harga Rp32 ribu per kilogram.

Dia pun mengatakan ketidakstabilan harga dagangannya ini mulai menjelang lebaran Idul Fitri hingga sekarang.

"Kenaikan harga ini sejak lebaran Idul Fitri, harganya naik turun. Nah pas lebaran haji, harganya tinggi bertahan sampai sekarang," ujar Rodiah di lapaknya, Jumat (14/7/2023).

Rodiah menyampaikan dirinya sampai saat ini tidak mengetahui penyebab utama kenaikan harga ayam potong dan telur tersebut. Ia pun mengeluhkan penurunan pembelian yang drastis.

Halaman:
1 2
