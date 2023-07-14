Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Trans Sumatera Terus Dilanjutkan meski Ganti Presiden

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:14 WIB
Tol Trans Sumatera Terus Dilanjutkan meski Ganti Presiden
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo meminta pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) harus berlanjut, meski akan ada pergantian Presiden pada tahun depan.

Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengatakan ada empat tahap dalam pembangunan Tol Trans Sumatera. Saat ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui PT Hutama Karya (Persero) masih mengerjakan tahap satu dan dua untuk beberapa ruas. Sementara tahap tiga dan empat perlu dilanjutkan pemerintah berikutnya.

"Tentunya kita berharap bahwa di pemerintahan berikutnya kita akan melanjutkan tahap tiga dan tahap empat," ungkap Tiko, dikutip Jumat (14/7/2023).

Dia memperkirakan seluruh ruas Tol Trans Sumatera akan rampung dalam empat hingga lima tahun mendatang. Sehingga, proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur ini perlu dilanjutkan.

"Sehingga nantinya seluruh rencana jalan trans Sumatera baik di sisi tulangnya maupun di sisi sirip-siripnya semua bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement