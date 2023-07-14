Tol Trans Sumatera Terus Dilanjutkan meski Ganti Presiden

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo meminta pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) harus berlanjut, meski akan ada pergantian Presiden pada tahun depan.

Lelaki yang akrab disapa Tiko itu mengatakan ada empat tahap dalam pembangunan Tol Trans Sumatera. Saat ini pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui PT Hutama Karya (Persero) masih mengerjakan tahap satu dan dua untuk beberapa ruas. Sementara tahap tiga dan empat perlu dilanjutkan pemerintah berikutnya.

"Tentunya kita berharap bahwa di pemerintahan berikutnya kita akan melanjutkan tahap tiga dan tahap empat," ungkap Tiko, dikutip Jumat (14/7/2023).

Dia memperkirakan seluruh ruas Tol Trans Sumatera akan rampung dalam empat hingga lima tahun mendatang. Sehingga, proyek strategi nasional (PSN) di sektor infrastruktur ini perlu dilanjutkan.

"Sehingga nantinya seluruh rencana jalan trans Sumatera baik di sisi tulangnya maupun di sisi sirip-siripnya semua bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan," ucapnya.