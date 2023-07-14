Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tanpa Antre, Begini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |03:44 WIB
Tanpa Antre, Begini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kartu BPJS bisa dicetak secara online. Peserta tidak perlu mengantre di kantor BPJS dan menghabiskan banyak waktu.

Dari rumah, dengan modal gadget dan kuota internet, sudah bisa mendapat kemudahan ketika hendak berobat ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

Berikut 4 cara cetak kartu BPJS praktis, tanpa perlu antre:

1. Melalui aplikasi JKN-Mobile

Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi JKN Mobile dan memiliki akun dengan login menggunakan UserID dan masukan password yang telah terdaftar. Berikut ini langkah-langkah mencetak kartu BPJS Kesehatan melalui aplikasi JKN Mobile.

- Masuk ke dalam aplikasi dan login akun yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

- Pilih menu Peserta.

- Pilih Ubah Data Peserta.

- Pilih peserta BPJS Kesehatan mandiri yang ingin dicetak kartu pesertanya.

- Pilih ikon e-mail yang nantinya akan muncul tulisan “Apakah Anda ingin mengirim kartu ke email Anda?” Jika iya, silahkan tekan OK.

- Buka e-mail yang digunakan untuk daftar di aplikasi JKN Mobile.

- Cari file berisi kartu BPJS Kesehatan.

- Unduh file tersebut.

