RI Bidik Investasi Geothermal dan Upstream di Kenya Rp37,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menargetkan adanya Investasi lebih dari USD2,5 miliar atau Rp37,5 triliun di bidang geothermal dan upstream terintegrasi, termasuk kilang minyak di Kenya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan setelah bertemu dengan Presiden William Ruto kepada Indonesia beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menurut Luhut adalah modal penting sebelum kunjungan Presiden Jokowi bulan depan ke Nairobi.

"Investasi senilai lebih dari USD 2.5 miliar di bidang geothermal dan upstream terintegrasi, termasuk kilang minyak yang diajukan oleh Pertamina adalah target kami," kata Luhut dalam postingan @luhut.pandjaitan dikutip, Jumat (14/7/2023).

Luhut berharap melalui investasi ini diharapkan bukan hanya pasar lokal Kenya saja yang dilayani, tetapi juga kemungkinan ke negara-negara tetangga dan kembali ke Indonesia.

Kemudian di bidang farmasi, perusahaan BUMN dan swasta Indonesia juga tengah menjalin komunikasi yang baik untuk melayani pasar Afrika Timur.