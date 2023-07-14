Advertisement
HOT ISSUE

Tol Cisumdawu Beroperasi, GT Cikarang Utama Tak Lagi Jadi Biang Kemacetan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:44 WIB
Jalan Tol Cisumdawu (Foto: PUPR)
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyatakan pengoperasian Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi - Sumedang - Dawuan) menjadi solusi atas kemacetan yang kerap terjadi di GT Cikampek Utama (Cikatama) saat musim mudik tiba.

Menurut Endra, nantinya masyarakat mempunyai opsi yang lebih untuk memilih jalur mudik sehungga kendaraan tidak terfokus di Jalan tol Jakarta - Cikampek, tapi bisa menyusuri ke sisi sisi selatan dan mengakses tol Cisumdawu.

"Yang jelas dengan keberadaan Cisumdawu ini akan mengubah peta jalur mudik, jadi semua nanti numpuknya akan di Cipali sana, jadi menggeser dari Cikampek Utama ke pertemuan Cisumdawu di Cipali, itu di KM150," ujar Endra saat ditemui MNC Portal di kantor Kementerian PUPR, Jumat (14/7/2023).

Jalan tol Cisumdawu sendiri terdiri dari 6 Seksi, Seksi 1 Cileunyi - Pamulihan (11,45 Km) sejak Januari 2022. Diikuti dengan Seksi 2 Pamulihan - Sumedang (17,05 Km) Seksi 3 Sumedang - Cimalaka (4,05 Km). Kemudian Seksi 4 Cimalaka - Legok (8,2 Km), Seksi 5 Legok - Ujung Jaya (14,9 Km), dan Seksi 6 Ujung Jaya - Dawuan termasuk Junction Dawuan (6,065 Km).

Menurut Endra lewat pengoperasian seluruh Seksi tol Cisumdawu akan menggeser titik kemacetan yang biasanya terjadi di KM 47 tol Japek, imbas pertemuan Tol Layang MBZ dan Japek non elevated ke KM 150 ruas tol Cipali (Cikopo-Palimanan).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
