Ini Arti Kode di Logo SA, SB, dan SC di Rumah Makan Padang Sederhana

JAKARTA- Ini arti kode logi SA, SB, dan SC di Rumah Makan Padang Sederhana yang mungkin belum banyak diketahui. Kuliner khas Padang atau nasi padang menjadi salah satu kudapan favorit masyarakat Indonesia.

Bahkan saat ini rumah makan padang sangat mudah dijumpai di berbagai pelosok daerah. Salah satu yang paling terkenal adalah Rumah Makan Padang Sederhana.

Menariknya, rumah makan yang satu ini memiliki logo-logi tersendiri seperti SA, SB, dan SC.

Lantas, apa arti kode di logi SA, SB, dan SC di Rumah Makan Padang Sederhana? dilansir dari berbagai sumber, Jumat (14/7/2023), berikut penjelasannya.

-Logo SA

Anda mungkin sering menjumpai Rumah Makan Padang Sederhana dengan logo SA. Nah, logo ini ternyata memiliki arti bahwa rumah makan nasi padang tersebut dibangun dan menggunakan resep asli dari keluarga. Selain itu, kepengurusan restoran juga diambil alih oleh keluarga sendiri.