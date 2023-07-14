Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Ini Sosok Pemilik Rumah Makan Padang Merdeka

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:35 WIB
Ini Sosok Pemilik Rumah Makan Padang Merdeka
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini sosok pemilik Rumah Makan Padang Merdeka menarik untuk dikulik. Pasalnya, restoran ini bisa ditemukan hampir di setiap sudut kota Jakarta hingga Bekasi.

Makanan yang disajikan disini sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Ayam telur dan nasi ramesnya adalah menu yang menjadi favorit di Padang Merdeka.

Gurih ayamnya sangat menggoda, apalagi waktu disiram kuah gulai. Selain itu, ada pula ayam nanas menjadi menu baru, dengan cita rasa asam manis. Hal ini membuat konsumen penasaran siapa pemilik Rumah Makan Padang Merdeka yang membuat rasa makanan susah dilupakan.

Ini sosok pemilik Rumah Makan Padang Merdeka adalah Dandy Wijaya. Dia memilih konsep restoran masakan padang yang berbeda dengan lainnya.

