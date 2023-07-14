Ini Sosok Pemilik Rumah Makan Padang Merdeka

JAKARTA- Ini sosok pemilik Rumah Makan Padang Merdeka menarik untuk dikulik. Pasalnya, restoran ini bisa ditemukan hampir di setiap sudut kota Jakarta hingga Bekasi.

BACA JUGA: Kisah Rumah Makan Terapung di Palembang yang Didatangi Jokowi

Makanan yang disajikan disini sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Ayam telur dan nasi ramesnya adalah menu yang menjadi favorit di Padang Merdeka.

Gurih ayamnya sangat menggoda, apalagi waktu disiram kuah gulai. Selain itu, ada pula ayam nanas menjadi menu baru, dengan cita rasa asam manis. Hal ini membuat konsumen penasaran siapa pemilik Rumah Makan Padang Merdeka yang membuat rasa makanan susah dilupakan.

Ini sosok pemilik Rumah Makan Padang Merdeka adalah Dandy Wijaya. Dia memilih konsep restoran masakan padang yang berbeda dengan lainnya.