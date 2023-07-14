Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Sumber Kekayaan Saipul Jamil

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:04 WIB
4 Sumber Kekayaan Saipul Jamil
Harta kekayaan Saipul Jamil (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA 4 sumber kekayaan Saipul Jamil menarik untuk diketahui. Saipul Jamil merupakan seoranag penyanyi dangdut yang kini telah diboikot oleh stasiun TV karena sempat terlibat kasus pelecehan seksual.

Namun, sumber kekayaan Saipul Jamil tidak hanya dari profesinya sebagai pedangdut saja.

Berikut dirangkum Okezone, Jum’at (14/7/2023), empat sumber kekayaan Saipul Jamil yang sedang ramai dibicarakan karena perselisihannya dengan Dewi Perssik.

1. Penyanyi

Menjadi penyanyi dangdut merupakan pekerjaan utama yang membuat nama Saipul Jamil sukses dikenal di Indonesia. Karirnya ketika aktif menjadi penyanyi dangdut dapat dikatakan cemerlang hingga sempat membuat Saipul Jamil jadi salah satu penyanyi pria favorit.

Sayangnya, di tengah kesuksesannya itu, Saipul Jamil terjerat kasus pelecehan seksual yang membuat karirnya meredup dalam waktu singkat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement