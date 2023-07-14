4 Sumber Kekayaan Saipul Jamil

JAKARTA – 4 sumber kekayaan Saipul Jamil menarik untuk diketahui. Saipul Jamil merupakan seoranag penyanyi dangdut yang kini telah diboikot oleh stasiun TV karena sempat terlibat kasus pelecehan seksual.

Namun, sumber kekayaan Saipul Jamil tidak hanya dari profesinya sebagai pedangdut saja.

Berikut dirangkum Okezone, Jum’at (14/7/2023), empat sumber kekayaan Saipul Jamil yang sedang ramai dibicarakan karena perselisihannya dengan Dewi Perssik.

1. Penyanyi

Menjadi penyanyi dangdut merupakan pekerjaan utama yang membuat nama Saipul Jamil sukses dikenal di Indonesia. Karirnya ketika aktif menjadi penyanyi dangdut dapat dikatakan cemerlang hingga sempat membuat Saipul Jamil jadi salah satu penyanyi pria favorit.

Sayangnya, di tengah kesuksesannya itu, Saipul Jamil terjerat kasus pelecehan seksual yang membuat karirnya meredup dalam waktu singkat.