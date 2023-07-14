Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tren Afiliasi Jadi Peta Persaingan Baru di Industri E-Commerce

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |19:22 WIB
Tren Afiliasi Jadi Peta Persaingan Baru di Industri <i>E-Commerce</i>
Industri E-commerce (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lanskap pemasaran digital kian berevolusi mengikuti perilaku belanja masyarakat yang terus bergerak. Masifnya pertumbuhan teknologi dan internet tidak hanya menciptakan berbagai kesempatan, tetapi juga ruang pemasaran yang semakin dinamis dan kreatif.

Sebagai platform yang menjadi rumah bagi pelaku usaha dan juga merupakan pilihan utama bagi konsumen untuk berbelanja kebutuhan di era modern saat ini, para pemain e-commerce di Indonesia terus berinovasi untuk meningkatkan nilai dan daya tarik.

Seperti program afiliasi, yakni program pemasaran berbasis komisi yang secara tidak langsung menghubungkan calon pembeli dengan produk melalui link refferal khusus, merupakan program yang digadang-gadang memegang peran penting dalam peta persaingan e-commerce di Indonesia.

“Kehadiran program afiliasi dapat dikatakan sebagai salah satu strategi ampuh para pemain e-commerce, karena secara tidak langsung membantu trafik kunjungan ke platform e-commerce itu sendiri," kata Director Snapcart Indonesia Astrid Williadry dalam risetnya, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Halaman:
1 2
