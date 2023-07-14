Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Colek RI, Mobil Terbang Hyundai Bakal Mengudara di IKN dan Jakarta Mulai 2028

M Budi Santosa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:54 WIB
Colek RI, Mobil Terbang Hyundai Bakal Mengudara di IKN dan Jakarta Mulai 2028
Mobil Terbang Hyundai (Foto: Aviation Week)
A
A
A

SEOUL - Mobil terbang besutan Hyundai Motor Group bakal mengudara di IKN dan Jakarta mulai 2028.

Hyundai yang merupakan pabrikan mobil asal Korea Selatan berkomitmen menghadirkan mobil terbang atau dikenal sebagai Advanced Air Mobility (AAM).

"2028, kami akan hadirkan AAM di Jakarta. Kami juga mencoba memproduksi urban air mobility (UAM) yang sama di pasar Jakarta, di pasar Indonesia," kata AAM Business Planning Hyundai Motor Group Hyong Jun Kim di kantor pusat Hyundai, Seoul, Korea Selatan.

Kenapa Jakarta? Karena kota dengan penduduk di atas 10 juta atau dikenal sebagai megapolitan/megacity memiliki permasalah mengenai polusi udara, polusi suara, dan kemacetan.

"AAM akan menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu baterai. Kami telah merancang untuk manufakturabilitas, agar biaya berkurang dibandingkan dengan sistem pesawat saat ini," katanya.

