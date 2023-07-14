Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Desain Alun-Alun Kota Depok Rp45 Miliar

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:29 WIB
Intip Desain Alun-Alun Kota Depok Rp45 Miliar
Pembangunan Alun-Alun Depok (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pembangunan alun-alun yang berlokasi di kawasan Setu Tujuh Muara, Sawangan, Kota Depok, masih dalam tahap progres. Alun-alun yang dibangun di lahan seluas 2,3 hektar itu kini menjadi ikon baru bagi Kota Depok.

Anggaran untuk membangun alun-alun murni dari APBD sebesar Rp45 miliar. Pembangunan ini ditargetkan selesai dalam akhir tahun ini.

Dari lahan seluas 2,3 hektar hanya 60% yang dibangun bangunan, sisanya untuk menciptakan ruang hijau.

depokn

Ditulis Instagram Wali Kota Depok @idrisashomad, Jakarta, Jumat (14/7/2023), mohon doa dan dukungan dari warga kota agar progres pembangunan Taman alun-alun dan Hutan Kota wilayah barat dapat berjalan sesui rencana serta dapat dugunakan di akhir tahun ini.

Dalam Instagram pribadinya Wali Kota Depok Mohammad Idris kerap membagikan gambar desain yang memperlihatkan kemegahan bangunan alun-alun dengan fasilitas mewah.

