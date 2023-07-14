Belajar Analisis Fundamental Syariah Gratis di Webinar MNC Sekuritas, Begini Caranya

JAKARTA - Dalam berinvestasi saham, investor bisa saja memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang berinvestasi untuk jangka panjang, namun ada juga untuk jangka pendek. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, tentu saja Anda perlu melakukan analisis agar bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal.

Pada investasi saham syariah, analisis fundamental bisa menjadi salah satu metode yang dapat Anda gunakan. Analisis fundamental membantu Anda untuk mempelajari hal–hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Misalnya, membaca laporan keuangan sebuah emiten syariah. Lantas, bagaimana cara memilih saham syariah dan membaca laporan keuangan emiten syariah?

Jangan lewatkan webinar gratis dari MNC Sekuritas “Analisis Fundamental Syariah” pada Jumat (14/7/2023) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah. Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

(Dani Jumadil Akhir)