HOME FINANCE SMART MONEY

Belajar Analisis Fundamental Syariah Gratis di Webinar MNC Sekuritas, Begini Caranya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:50 WIB
Webinar MNC Sekuritas (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - Dalam berinvestasi saham, investor bisa saja memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang berinvestasi untuk jangka panjang, namun ada juga untuk jangka pendek. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, tentu saja Anda perlu melakukan analisis agar bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal.

Pada investasi saham syariah, analisis fundamental bisa menjadi salah satu metode yang dapat Anda gunakan. Analisis fundamental membantu Anda untuk mempelajari hal–hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Misalnya, membaca laporan keuangan sebuah emiten syariah. Lantas, bagaimana cara memilih saham syariah dan membaca laporan keuangan emiten syariah?

Jangan lewatkan webinar gratis dari MNC Sekuritas “Analisis Fundamental Syariah” pada Jumat (14/7/2023) pukul 16.00 WIB bersama Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah. Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

(Dani Jumadil Akhir)

