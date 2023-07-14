Manfaatkan Terus Kartu Kredit MNC Bank! Tebar Promo Kulineran, Ini Daftarnya

JAKARTA - Manfaatkan terus kartu kredit MNC Bank karena ada kabar gembira bagi kamu pemilik kartu kredit MNC Bank.

Dengan promo Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa menikmati kulineran serba diskon di berbagai tempat makan/ restoran favorit lho! Berikut ini daftarnya:

1. Promo Makan di Woolloomooloo

Tempatnya asik dan modern, bisa jadi spot foto kekinian, dapet diskon juga, di mana lagi kalau bukan di Woolloomooloo, Menteng, Jakarta Pusat. Caranya gampang banget, manfaatin semua jenis kartu kredit MNC Bank dan dapatkan maksimal diskon Rp100 ribu/transaksi/kartu/hari dengan minimal transaksi Rp200 ribu. Promo berlaku setiap hari kecuali hari libur sampai dengan 31 Januari 2024.

2. Promo Angke Restaurant

Bersantap ria di Angke Restaurant dan bayar pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, nikmati promo diskon 40% hingga Rp500 ribu dengan minimum transaksi Rp750 ribu. Promo berlaku 1 kali transaksi/kartu/hari, tidak berlaku kelipatan atau pemisahan transaksi, diskon diberikan di luar dari pajak, biaya servis, dan tidak dapat digabung dengan promo lain yang sedang berjalan. Promo berlaku di Outlet Angke Restaurant:

• Angke Restaurant Kelapa Gading, Jakarta Utara

• Angke Restaurant Ketapang, Jakarta Barat

• Angke Restaurant Kedoya, Jakarta Barat

• Angke Restaurant PIK, Jakarta Utara

• Angke Restaurant Serpong, Tangerang

3. Promo Makan di El Asador

Siapa nih yang biasa dijulukin meat lover? Kalau kamu orangnya, buruan nikmatin promo diskon 10% makan dan minum di El Asador Restaurant yang ada di Kemang Point Building, Lantai GF, Jakarta Selatan. Cukup transaksi menggunakan semua jenis Kartu kredit MNC Bank dan nikmatin promonya sampai 31 Desember 2023.

4. Promo Makan di Twist N Go Café & Restaurant

Dapatkan diskon 20% menikmati hidangan di Twist N Go Café & Restaurant serta free upgrade dan upsize minuman sampai dengan 14 November 2023. Caranya mudah banget!! Gunakan metode pembayaran melalui semua tipe Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Promo berlaku di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor.

5. Promo KopiKren, Beli Kopi Gratis Kopi

Pakai Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard, nongkrong sambil nyeruput kopi bisa dapet bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 di gerai Kopi Kren untuk makan di tempat (dine in) dan di bawa pulang (take away). Caranya, kamu cukup transaksi Rp150.000 (tidak termasuk ongkos kirim) dengan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®). Periode promo sampai akhir tahun 2023.

“Kami telah menjalin kemitraan dengan banyak restoran, kafe, dan gerai makanan terkenal untuk memberikan keistimewaan bagi pemegang Kartu Kredit MNC Bank. Melalui promo Kartu Kredit MNC Bank, nikmati diskon menarik, penawaran spesial, hingga paket makan hemat. Manfaatkan terus promo MNC Bank dan nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan,” kata Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata.