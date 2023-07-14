Bagaimana Cara Menabung untuk Hari Tua? Ini 5 Caranya

JAKARTA – Bagaimana cara menabung untuk hari tua? Menabung di hari tua adalah hal yang sangat penting, sebab memiliki masa tua yang bahagia dan sejahtera adalah impian bagi banyak orang.

Pada saat ini, masih banyak orang yang belum menentukan rencana tabungan untuk hari tua. Perlu diketahui juga bahwa tubuh manusia tidak mampu selamanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, dengan menabung untuk hari tua merupakan hal yang tepat.

Berikut lima cara bagaimana menyiapkan tabungan untuk hari tua, dilansir dari bebagai sumber, Jumat (03/02/2023) :

1. Buat Rencana Anggaran yang Diperlukan di Hari Tua

Meski terlihat masih sangat jauh, tetapi merencanakan anggaran untuk hari tua dari sejak dini menjadi salah satu cara yang tepat. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperkirakan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan saat hari tua nanti. Dengan membuat list atau rincian biaya dapat memudahkan dalam menentukan jumlah tabungan yang perlu dipersiapkan.