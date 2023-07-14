Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Menabung untuk Hari Tua? Ini 5 Caranya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:01 WIB
Bagaimana Cara Menabung untuk Hari Tua? Ini 5 Caranya
Cara Menabung untuk Hari Tua (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara menabung untuk hari tua? Menabung di hari tua adalah hal yang sangat penting, sebab memiliki masa tua yang bahagia dan sejahtera adalah impian bagi banyak orang.

Pada saat ini, masih banyak orang yang belum menentukan rencana tabungan untuk hari tua. Perlu diketahui juga bahwa tubuh manusia tidak mampu selamanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, dengan menabung untuk hari tua merupakan hal yang tepat.

Berikut lima cara bagaimana menyiapkan tabungan untuk hari tua, dilansir dari bebagai sumber, Jumat (03/02/2023) :

1. Buat Rencana Anggaran yang Diperlukan di Hari Tua

Meski terlihat masih sangat jauh, tetapi merencanakan anggaran untuk hari tua dari sejak dini menjadi salah satu cara yang tepat. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memperkirakan kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan saat hari tua nanti. Dengan membuat list atau rincian biaya dapat memudahkan dalam menentukan jumlah tabungan yang perlu dipersiapkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/622/3142789/perbedaan_diskon_dan_cashback-Xz8S_large.jpg
Apa Beda Cashback dan Diskon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141522/bisnis_jes_no_limit-MKo7_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141231/bisnis_jennifer_coppen-e5sd_large.jpg
Daftar Bisnis Milik Jennifer Coppen, dari Skincare hingga Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140625/jonatan_christie_dan_istri-vdDw_large.jpg
2 Bisnis Milik Pebulutangkis Jonatan Christie dan Shania Junianatha, Salah Satunya Telah Dirintis Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140623/cinta_laura-sTrl_large.jpg
Deretan Bisnis yang Ternyata Milik Cinta Laura, Sudah Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/455/3140316/syahrini-jSmf_large.jpg
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement