Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Imbas Kinerja Saham Bank Lebih Rendah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:40 WIB
Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Imbas Kinerja Saham Bank Lebih Rendah
Wall street hari ini. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup dengan S&P 500 berakhir sedikit turun pada perdagangan akhir perdagangan, Sabtu (15/7/2023) waktu setempat.

Di mana sebagian besar saham bank dan keuangan lebih rendah pada hari itu.

 BACA JUGA:

Hal itu terjadi setelah laporan kinerja triwulan yang memulai musim pendapatan, tetapi ketiga indeks saham utama AS membukukan kenaikan mingguan yang solid.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 113,89 poin, atau 0,33%, menjadi 34.509,03, S&P 500 (SPX) kehilangan 4,62 poin, atau 0,10%, menjadi 4.505,42 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 24,87 poin, atau 0,18%, menjadi 14.113,70.

Mengimbangi beberapa penurunan, saham UnitedHealth Group (UNH.N) menguat mengikuti hasil yang lebih kuat dari perkiraan.

 BACA JUGA:

Saham JPMorgan Chase (JPM.N) naik 0,6% dan Wells Fargo (WFC.N) turun 0,3%, sedangkan indeks bank S&P 500 (.SPXBK) turun 0,9%. Kedua bank besar tersebut melaporkan laba kuartalan yang lebih tinggi, tetapi mengatakan mereka telah menyisihkan lebih banyak uang untuk perkiraan kerugian dari pinjaman real estat komersial.

Hambatan terbesar pada indeks acuan adalah sektor energi (.SPNY), turun 2,8%, dan keuangan (.SPSY), turun 0,7%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bursa AS Bursa BEI saham Wall Street
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement