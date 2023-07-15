Wall Street Ditutup dengan S&P 500 Turun Imbas Kinerja Saham Bank Lebih Rendah

JAKARTA - Wall Street ditutup dengan S&P 500 berakhir sedikit turun pada perdagangan akhir perdagangan, Sabtu (15/7/2023) waktu setempat.

Di mana sebagian besar saham bank dan keuangan lebih rendah pada hari itu.

Hal itu terjadi setelah laporan kinerja triwulan yang memulai musim pendapatan, tetapi ketiga indeks saham utama AS membukukan kenaikan mingguan yang solid.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 113,89 poin, atau 0,33%, menjadi 34.509,03, S&P 500 (SPX) kehilangan 4,62 poin, atau 0,10%, menjadi 4.505,42 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 24,87 poin, atau 0,18%, menjadi 14.113,70.

Mengimbangi beberapa penurunan, saham UnitedHealth Group (UNH.N) menguat mengikuti hasil yang lebih kuat dari perkiraan.

Saham JPMorgan Chase (JPM.N) naik 0,6% dan Wells Fargo (WFC.N) turun 0,3%, sedangkan indeks bank S&P 500 (.SPXBK) turun 0,9%. Kedua bank besar tersebut melaporkan laba kuartalan yang lebih tinggi, tetapi mengatakan mereka telah menyisihkan lebih banyak uang untuk perkiraan kerugian dari pinjaman real estat komersial.

Hambatan terbesar pada indeks acuan adalah sektor energi (.SPNY), turun 2,8%, dan keuangan (.SPSY), turun 0,7%.