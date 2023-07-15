IHSG Sepekan Naik 2,88% tapi Transaksi Harian Turun Jadi Rp8,7 Triliun

JAKARTA - Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 10-14 Juli 2023 ditutup bervariasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 2,28% dan diikuti oleh kapitalisasi pasar Bursa.

"Peningkatan terjadi pada IHSG sebesar 2,28% pada level 6.869,572 dari level 6.716,459 pada pekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Valentina Simon dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Adapun kapitalisasi pasar Bursa turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 2,26% menjadi Rp9.912,892 triliun dari Rp9.693,943 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Bursa mengalami perubahan sebesar 5,32% menjadi sebesar Rp8,789 triliun dari Rp9,283 triliun pada penutupan pekan lalu.

Frekuensi transaksi harian Bursa mengalami penurunan sebesar 2,75% menjadi 1.176.724 transaksi dari 1.209.956 transaksi pada pekan sebelumnya.