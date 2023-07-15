10 Saham Top Losers Pekan Ini, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah hanya sektor infrastruktur 0,49%. Sementara yang kompak menguat diantaranya sektor energi 2,55%, bahan baku 1,81%, industri 0,70%, non siklikal 1,30%, siklikal 0,05%, kesehatan 6%, keuangan 1,27%, properti 3,67%, teknologi 4,26% dan transportasi 0,48%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (15/7/2023), PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 35,71% di level Rp9 dari penutupan pekan lalu di Rp14.

Menyusul HADE, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) turun 35,71% di Rp9 dari Rp14.

2. PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) melemah 34,62% di Rp51 dari Rp78.

3. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) koreksi 25,00% di Rp9 dari Rp12.

4. PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) tertekan 24,81% di Rp200 dari Rp266.