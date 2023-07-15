Hasil Pertemuan AMM/PMC ke-56, Menlu ASEAN Sepakati Hal Ini

JAKARTA - Rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) ke-56 dan pertemuan lainnya telah selesai dilakukan pada 11-14 Juli 2023.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, sebanyak 27 pejabat tingkat menteri hadir dalam rangkaian AMM/PMC ini dan merupakan tingkat kehadiran yang sangat tinggi di tengah jadwal pertemuan internasional yang padat dan dinamika tinggi yang terjadi di dunia.

"Sebagaimana telah saya sampaikan dalam kesempatan bertemu dengan media, seluruh rangkaian pertemuan berjalan dengan baik. Diskusi sangat terbuka dan sangat dinamis," ujar Menlu Retno dalam Press Briefing di Shangri La Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023 malam.

Sebagai Chair, lanjut Retno, Indonesia berusaha untuk menjadi “a good listener”, “a good bridge builder”, dan menyediakan ruang kenyamanan untuk semua berpendapat.

"Tadi pagi Presiden dalam menerima joint call dari para Menteri Luar Negeri mengatakan, salah satu kalimat yang beliau gunakan adalah “menang tanpa ngasorake”, kita bisa menjadi pemenang tanpa mempermalukan dan membinasakan yang lain," kata Menlu.