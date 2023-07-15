Papua Bakal Punya Pabrik Pupuk, Bahlil: Penuhi Stok Dalam Negeri dan Ekspor

JAKARTA - PT Pupuk Kaltim (PKT) direncanakan akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Pabrik tersebut merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya pabrik tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pupuk di dalam negeri dan untuk di ekspor.

"Pabrik pupuk yang dibangun di Papua di Fakfak itu orientasinya tidak hanya memenuhi stok dalam negeri tetapi juga ekspor," kata Bahlil dalam keterangannya dikutip Sabtu (15/7/2023).

Pemenuhan pupuk nantinya akan diprioritaskan di wilayah timur Indonesia, sementara sejeumlah negara menjadi tujuan ekapor pabrik pupuk tersebut mulai dari Australia, Papua Nugini (PNG) dan Filipina.

"Jadi ekspor ke Australia, ekspor ke PNG, ekspor ke Filipina dan untuk menyuplai pupuk di kawasan timur Indonesia, karena di kawasan timur Indonesia belum ada pabrik pupuk," ungkapnya.

"Jadi pabrik pupuk ini dibangun tidak hanya untuk konsumsi orang Fakfak, tapi orang Fakfak memberikan kontribusi pembangunan pupuknya kepada dunia, khususnya Australia, PNG, Filipina dan sebagian kawasan Republik Indonesia," sambungnya.

Selain itu, pembangunan pabrik pupuk tersebut juga diharapkan memberikan multiplier effect untuk masyarakat di kawasan pabrik tersebut.