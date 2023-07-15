Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rayakan Hari Pajak Nasional, DJP Ungkap Berbagai Manfaat Bayar Pajak

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |11:02 WIB
Rayakan Hari Pajak Nasional, DJP Ungkap Berbagai Manfaat Bayar Pajak
Pajak. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan harapan usai memperingati Hari Pajak Nasional 14 Juli.

Diketahui, tahun ini Hari Pajak mengambil tema Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Perubahan.

 BACA JUGA:

Pada Hari Pajak, individu atau entitas bisnis diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka terkait pembayaran pajak atau penyampaian laporan.

Dilansir melalui akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Sabtu (15/7/2023), dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, mereka membagikan mengenai manfaat membayar pajak.

 BACA JUGA:

"Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, dan rumah ibadah. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh pembangunan yang dilakukan dari alokasi pendanaan pajak," tulis akun itu.

"Fasilitas pendidikan, tidak hanya pembangunan sekolah. Berbagai program Pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi, dan Bantuan Operasional (BOS) merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor Pendidikan," tambah akun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJP hari pajak Kemenkeu Uang Pajak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186/pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354/menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747/realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170329/airlangga-YGr6_large.jpg
Kapan Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Akan Cair?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement