Rayakan Hari Pajak Nasional, DJP Ungkap Berbagai Manfaat Bayar Pajak

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan harapan usai memperingati Hari Pajak Nasional 14 Juli.

Diketahui, tahun ini Hari Pajak mengambil tema Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Perubahan.

Pada Hari Pajak, individu atau entitas bisnis diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka terkait pembayaran pajak atau penyampaian laporan.

Dilansir melalui akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Sabtu (15/7/2023), dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional, mereka membagikan mengenai manfaat membayar pajak.

"Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, dan rumah ibadah. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh pembangunan yang dilakukan dari alokasi pendanaan pajak," tulis akun itu.

"Fasilitas pendidikan, tidak hanya pembangunan sekolah. Berbagai program Pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi, dan Bantuan Operasional (BOS) merupakan deretan manfaat membayar pajak dari sektor Pendidikan," tambah akun itu.