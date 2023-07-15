Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Seorang YouTuber dengan Jumlah 1.000 Subscriber

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |12:08 WIB
Ternyata Segini Gaji Seorang YouTuber dengan Jumlah 1.000 Subscriber
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata segini gaji seorang Youtuber dengan jumlah 1.000 subrscriber menarik untuk diulas. Saat ini, YouTuber dapat menghasilkan puluhan jutaan rupiah dalam satu video.

Untuk mendapatkan keuntungan, YouTuber harus memenuhi minimal 1.000 subscriber dan ketentuan jam tayangan.

Ternyata segini gaji seorang Youtuber dengan jumlah 1.000 subrscriber yakni Rp100 ribu per bulan.

Hitungan ini berdasarkan biaya per 1.000 alias cost per mille (CPM). Istilah CPM dikenal sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pengiklan ke YouTube.

Pihak pengiklan akan memberikan bayaran setiap 1.000 tampilan iklan yang ditayangkan dari sebuah konten YouTube.

Selain itu, ada juga Cost Per Click (CPC), yakni uang yang diperoleh Youtuber per klik iklan di videonya. CPC di Indonesia dihargai Rp5 ribu per klik. Karena itu 1000 view umumnya hanya terdiri dari tiga klik iklan, sehingga Click Through Rate (CTR) yang didapat hanya 0,3%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement