Ternyata Segini Gaji Seorang YouTuber dengan Jumlah 1.000 Subscriber

JAKARTA- Ternyata segini gaji seorang Youtuber dengan jumlah 1.000 subrscriber menarik untuk diulas. Saat ini, YouTuber dapat menghasilkan puluhan jutaan rupiah dalam satu video.

Untuk mendapatkan keuntungan, YouTuber harus memenuhi minimal 1.000 subscriber dan ketentuan jam tayangan.

Ternyata segini gaji seorang Youtuber dengan jumlah 1.000 subrscriber yakni Rp100 ribu per bulan.

Hitungan ini berdasarkan biaya per 1.000 alias cost per mille (CPM). Istilah CPM dikenal sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pengiklan ke YouTube.

Pihak pengiklan akan memberikan bayaran setiap 1.000 tampilan iklan yang ditayangkan dari sebuah konten YouTube.

Selain itu, ada juga Cost Per Click (CPC), yakni uang yang diperoleh Youtuber per klik iklan di videonya. CPC di Indonesia dihargai Rp5 ribu per klik. Karena itu 1000 view umumnya hanya terdiri dari tiga klik iklan, sehingga Click Through Rate (CTR) yang didapat hanya 0,3%.