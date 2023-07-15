Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menparekraf: Generasi Z dan Milenial Harus Bisa Ambil Peluang Usaha

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:11 WIB
Menparekraf: Generasi Z dan Milenial Harus Bisa Ambil Peluang Usaha
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memberikan beasiswa wirausaha ke ratusan milenial. Beasiswa wirausaha diberikan dengan tujuan penciptaan lapangan kerja baru dari wirausaha muda berbasis digital.

Selain itu, dirinya juga membagikan ilmu tentang kriteria yang diperlukan untuk menjadi pengusaha muda, di antaranya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Dengan cara tersebut, akan mempercepat terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya serta mendorong laju perekonomian negara.

 BACA JUGA:

"Kita bisa melihat antusiasme generasi Z dan milenial datang untuk mendapatkan ilmu. Saya membagi tips bahwa mereka harus beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi agar fokus kita dalam percepatan pembangunan pada berorientasi ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno, Sabtu (15/7/2023).

Sandi menambahkan, bantuan beasiswa wirausaha yang diberikan dapat menjadi solusi permasalahan generasi muda untuk memulai usaha dengan digitalisasi.

"Sandination menjadi solusi bagi masyarakat dengan memberikan modal dan beasiswa wirausaha kepada peserta terpilih, tapi yang lain terus mencoba mudah-mudahan mereka juga mendapatkan," ujar Sandiaga.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Sandiaga menyampaikan karakter dibangun dengan etos 4 AS yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Menurutnya, enterpreneurship sangat diperlukan pada generasi muda untuk membawa ekonomi Indonesia semakin maju.

