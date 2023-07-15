Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Rangkap Jabatan di PSSI, Erick Thohir: Saya Kerja yang di Depan Mata Saja

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |15:59 WIB
Soal Rangkap Jabatan di PSSI, Erick Thohir: Saya Kerja yang di Depan Mata Saja
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menjadi Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI membuat Erick Thohir punya potensi mengemban jabatan yang lebih dari ini.

Pasalnya, nama Erick juga sering disebut jadi bakal cawapres di Pemilu tahun depan.

Saat mengisi acara di YOTNC 2023, Erick menegaskan bahwa hal tersebut masih terlalu jauh karena dirinya sekarang hanya mengerjakan apa yang ada di depan mata.

"Tetapi kalau saya berprinsip saya kerja sesuai yang di depan mata saja dan kontrak saya dengan PSSI diamanahkan sampai 2027, itu saja konteksnya," ujar Erick usai menjadi pembicara pada acara YOTNC2023 di Kota Kasablanka Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Erick juga menegaskan, jika ingin sukses, hal itu karena dirinya punya tim yang kuat.

Dia menyinggung ketika acara Asian Games dirinya dibantu Wishnutama juga yang lainnya dan ketika di Kementerian BUMN dibantu oleh dua Wamen.

"Artinya apa? rangkapan jabatan ini bukan sesuatu yang lain lagi, toh menteri yang lain banyak jadi pimpinan olahraga, sahabat saya pak Airlangga itu pimpin wushu, pak Basuki senior saya itu pimpin dayung," ungkap Erick.

Halaman:
1 2
